Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:04
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Sürücüsü öğrenilemeyen 27 HU 679 plakalı hafif ticari araca, Çaylı Mahallesi Çaykara Sokak'taki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.
Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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