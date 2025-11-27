Hatay'ı sis bastı, görüş mesafesi düştü
27.11.2025 09:57
AA
Hatay'da sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Merkez Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ile Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.