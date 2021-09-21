Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 09:52
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.
Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.
Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
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