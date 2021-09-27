Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 16:24
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı.
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