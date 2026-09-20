İnşaat işçilerinin konteynerinde yangın. 5 işçi dumandan etkilendi
20.09.2026 13:22
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde, gece saatlerinde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 5 işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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