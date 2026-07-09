İşçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı
09.07.2026 09:50
Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.
Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da inşaat şantiyesinde görev yapan işçilerin barındığı konteyner yatakhane, çıkan yangın neticesinde küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Altınözü ilçesine bağlı Zeytindalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede yapımı süren konut projesinde çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevreye sıçramadan kontrole alındı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, konteyner yatakhane tamamen yanarak enkaz yığınına döndü. Yangının kesin çıkış nedeni, gerçekleştirilecek detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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