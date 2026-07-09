İşçilerin kaldığı konteynerda yangın çıktı

Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.

Altınözü ilçesine bağlı Zeytindalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede yapımı süren konut projesinde çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, konteyner yatakhane tamamen yanarak enkaz yığınına döndü. Yangının kesin çıkış nedeni, gerçekleştirilecek detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

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