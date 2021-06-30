İskenderun'da teknik direktörlüğe Ümit Karan getirildi (Hatay Haberleri)

Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderun, teknik direktör Ümit Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatay Haberleri 30.06.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 15:33

İskenderun'da teknik direktörlüğe Ümit Karan getirildi

Kulüp başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, takımlarının başına Ümit Karan'ı getirdiklerini söyledi.

Karan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bolat, "Hocamıza başarılar diliyoruz." dedi. 

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...