Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili yanlış bilgi veren kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, dezenformasyonla mücadele üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişi, halkı paniğe sürükleyecek şekilde sosyal medyada paylaşım yaptı.

Sosyal medyada "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimizin sayısı maalesef 40'ı geçti milletimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun" şeklinde yaptığı paylaşımla asılsız paylaşımda bulunan kişi tespit edilerek İskenderun'da yakalandı.

Kimliği tespit edilen şüphelinin H.E. olduğu ve geçmişte de huzur ve sukun bozma suçundan 1 suç kaydı olan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.