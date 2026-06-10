Kaldırım taşıyla cinayet işlemişti, ilk duruşmada tahliye oldu
10.06.2026 13:48
Öldürülen 63 yaşındaki Nurettin Ateş'in ailesi karara tepki göstererek itiraz etti.
Hatay'da kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen kişi ilk duruşmada tahliye oldu.
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2025'te zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı.
Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.
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