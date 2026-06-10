Kaldırım taşıyla cinayet işlemişti, ilk duruşmada tahliye oldu

Hatay'da kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen kişi ilk duruşmada tahliye oldu.

Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay 'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2025'te zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

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