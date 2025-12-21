Kasklı hırsız apartmandan servetle çıktı

Hatay'da bir şüpheli, kaskla girdiği evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

Ö.Y.'nin otomobille apartmana girdiği ve elinde taşımakta güçlük çektiği torbayla çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yüzünü kaskla gizleyen Ö.Y., bir apartman dairesine girerek 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

