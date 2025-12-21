Kasklı hırsız apartmandan servetle çıktı
21.12.2025 11:03
DHA
Hatay'da bir şüpheli, kaskla girdiği evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde hırsızlık meydana geldi.
Yüzünü kaskla gizleyen Ö.Y., bir apartman dairesine girerek 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.
Ö.Y.'nin otomobille apartmana girdiği ve elinde taşımakta güçlük çektiği torbayla çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Şüpheli, uygulama noktasında durdurulan araçta gözaltına alındı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüphelinin kaçtığı sahte plakalı otomobili takibe aldı.
Gözaltına alınan Ö.Y. tutuklandı.
