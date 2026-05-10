Kırıkhan'da bahçe yangını

Yangın , Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

