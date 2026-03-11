Komşuların bahçe kavgasında kan aktı
11.03.2026 10:12
Saldırgan tutuklanırken, yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Hatay'da komşuların bahçe sınırı nedeniyle başlayan tartışmasında kan aktı. Kavgada bir kişi karnından bıçaklandı.
Hatay'da komşuların bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışmada bir kişi yaralandı.
Olay; 8 Mart günü saat 15.00 sıralarında Dörtyol ilçesinde yaşandı. Aynı sokakta yaşayan iki komşu, arasında bahçeye cam parçası atıldığı iddiasıyla tartışma başladı.
Bir anda büyüyen tartışma sırasında S.C. isimli kişi, M.A.T. isimli komşusunu karın bölgesinden bıçakladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ameliyata alınan M.A.T.'nin hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen S.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
