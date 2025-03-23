Kumsalda pikapla drift yaptı,47 bin 235 lira ceza verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullandığı pikapla Deniz Mahallesi'nin sahiline giren sürücüyü takibe aldı.



Plakasız araçla kumsalda drift yaptığı belirlenen S.B'ye 47 bin 235 lira ceza kesildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de kumsalın deniz kaplumbağalarının üreme, kum zambaklarının da filizlenme alanı olması nedeniyle sürücü hakkında işlem başlattı.

