Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarının denetimi, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde bir iş yeri içerisindeki gizli bölmede çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Gözaltına alınan şüphelilere toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulandı ve suçta elde edildiği tespit edilen 256 bin 700 TL ele geçirildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.