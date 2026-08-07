Maskeli hırsız motosikleti çaldı, jandarmadan kaçamadı

Olay, Hatay'ın Kisecik Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Atlar, motosikletinin yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Atlar, bir kişinin yüzünü maskeyle gizleyerek telefonuyla oynuyormuş gibi yaptığı ve motosikleti ittire ittire şantiyeden çıkardığı anları gördü.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyerek yakaladı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, Ayhan Atlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.



Hırsız motosikleti çaldığı görüntülerin incelemelerinin ardından jandarma ekipleri, motosikleti çalan şahsı tespit ederek yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanırken motosiklet, sahibi olan Atlar'a teslim edildi.

Çalınan motosikletine kavuşan Atlar, jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

Maskeli hırsız tarafından çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, hırsızı yakaladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesi'nde yaşıyorum. Antakya ilçesinde bulunan bir şantiyede çalışırken motosikletimin yabancı uyruklu şahıs tarafından çalındığı kameralardan tespit edildi. Şahıs motosikletimi çaldı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs yakalandı ve motosikletim bana teslim edildi. Jandarma ve diğer ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.