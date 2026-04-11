Müstakil ev alevlere teslim oldu
11.04.2026 16:20
Yangına itfaiyeciler müdahale etti.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde yangın çıktı.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan müstakil evde çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
