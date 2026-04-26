Müzik kutusundan çıktı. Değeri 12 milyon 375 bin TL

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde 24 Nisan 2026'da bir araçta arama yapıldı. İki parça halinde toplam 2 bin 450 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve bin 250 gram kokain ele geçirildi.

Araç sürücüsü N.A.A., Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188. Maddesi uyarınca gözaltına alındı, mahkeme heyetince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu madde, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız imal, ithal, ihraç (20-30 yıl hapis) veya ülke içinde satışı, nakli, depolanması ve bulundurulması (10 yıldan az olmamak üzere hapis) suçlarını düzenliyor.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 12 milyon 375 bin TL olduğu öğrenildi.

Uyuşturucunun müzik kutusuna saklanmış olması dikkat çekti.