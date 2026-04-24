Polis durdurunca cebindeki uyuşturucuyu çıkardı. "Gelin, evde de var"

Hatay 'ın Antakya ilçesinde yolda yürürken durdurulan ve üç suç kaydı olduğu anlaşılan H.A.'nın cebinden “içimlik” diye tabir edilen miktarda 2.33 gram esrar çıktı.

H.A. üzerinde arama yapılan yerin evinin önü olduğunu, içeride de esrar maddesi bulunduğunu ve kendi rızasıyla teslim etmek istediğini dile getirdi.

Adam ikametinden çıkararak kendi rızasıyla uyuşturucuyu yunus timlerine verdi.

Plastik poşet içerisinde 4 parça halinde 1 kilo 48,78 gram, motosiklet lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 121,08 gram esrar olmak üzere toplamda 1 kilo 172 gram esrar ele geçirildi.

Adam sonrasında gözaltına alındı.