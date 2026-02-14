Polise kafa atıp saldırdı
Trafikte kavga yaşandı.
Hatay’da görevli polis memuruna saldırıp hakaret eden şüpheli, tutuklandı.
İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde polise saldırı yaşandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı.
Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
