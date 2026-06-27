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Saman ayırma makinesine sıkışan işçiden acı haber

27.06.2026 16:11

Saman ayırma makinesine sıkışan işçiden acı haber
Anadolu Ajansı

İşçinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

AA
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Hatay'da tarlada çalışan işçi, saman ayırma makinesine sıkıştı. 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mohammad Alhasan (24), tarlada çalışırken vücudunu saman ayırma makinesine kaptırdı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Alhasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Alhasan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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