Şantiye'de kablo hırsızlığı, 3 gözaltı

Alınan bilgilere göre Antakya ilçesine bağlı Haraparası mahallesindeki bir şantiyede yaklaşık 100 bin TL değerinden kablo çalındığına yönelik ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen A.K., A.B. ve S.S. isimli şüpheliler, yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.