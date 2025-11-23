Seyir halindeki araç küle döndü

Hatay’da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.

Mahallede seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YASAL UYARI

HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.