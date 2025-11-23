Seyir halindeki araç küle döndü
İHA
Hatay’da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde bir araçta yangın çıktı.
Mahallede seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.
