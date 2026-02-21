Silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M.D., Bahçelievler mahallesindeki konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı.

Olayın ardından belediye binasına geçen M.D., husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti. Zabıta personeline atılan kurşunlar belediye aracına isabet etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Konteyner kentteki silahlı saldırıda ise anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı.