Silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
21.02.2026 16:27
Kurşunların hedefi olan anne Cemile vefat etti, baba ve kızı ağır yaralandı.
Hatay'da Kırıkhan Belediyesi'nde görevli M.D., konteynerde yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı ve ardından başka husumetlisi olan zabıtaya 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan anne Cemile vefat etti, baba ve kızı ağır yaralandı.
Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M.D., Bahçelievler mahallesindeki konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı.
Olayın ardından belediye binasına geçen M.D., husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti. Zabıta personeline atılan kurşunlar belediye aracına isabet etti.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Konteyner kentteki silahlı saldırıda ise anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Baba Hüseyin Yıldırım'ın kalbinin iki kez durduğu ve cerrahi yoğun bakımda durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayda ağır yaralanan Melike Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı fakat hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli M.D.'nin ise olay yerinden kaçtığı aracı Alabeyli Mahallesi'nde bırakarak, başka vatandaşa ait araçla İskenderun'a kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi.
Şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
