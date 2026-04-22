Suç makinesi dehşet saçtı. Bir saatte 3 kişiyi satırla yaraladı

İskenderun Çay Mahallesi'nde bir restorana girip yemek isteyen M.S., ile iş yeri sahibi A.İ.'nin yemeklerin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı.

M.S., yanında getirdiği satırla, A.İ.'yi başından ve belinden yaraladı. İş yerinden ayrılan M.S., daha sonra Şehit Pamir Caddesi'nde taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırdı.

Şüpheli daha sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir bankaya ait otomatik para çekme (ATM) makinesinden para çeken M.Ç.'ye de saldırıp sırtından yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar A.İ., K.Y. ve M.Ç., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Yaklaşık bir saatte 3 kişiyi yaralayan M.S.'yi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken yapılan incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen şüphelinin saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı tespit edildi.

“Uyuşturucu kullanma”, “Kasten yaralama”, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.

Yaralılardan A.İ.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğerlerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.