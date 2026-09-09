Tamirhanede feci kaza. 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti
09.09.2026 11:58
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.
Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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