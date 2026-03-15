Tanker devrildi, litrelerce akaryakıt portakal bahçesine aktı
15.03.2026 14:59
Portakal bahçesi dökülen litrelerce akaryakıtın içinde kalarak zarar gördü.
Hatay’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, portakal bahçesine devrildi.
Devrilen tankerden litrelerce akaryakıt portakal bahçesine aktı.
Kaza; Erzin ilçesi E-5 karayolu Yeşiltepe mevkiinde yaşandı. Akaryakıt yüklü Salih Karayay idaresindeki tanker, etkili olan yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak portakal bahçesine devrildi.
Devrilme esnasında tankerde bulunan akaryakıt portakal bahçesine aktı ve ağaçlara zarar verdi.
Devrilen tankerin sürücüsü yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralı tanker sürücüsü Karatay, ambulansla Erzin Devlet Hastanesine götürüldü. Devrilen tanker vinçle olduğu yerden kaldırıldı.
Olay yerine gelen tanker sürücüsünün yakınlarıysa kazanın yağışlı hava nedeniyle yaşandığını belirterek sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
