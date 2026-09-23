Taş ocağında iş makinesi devrildi. Operatör hayatını kaybetti
23.09.2026 16:05
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, taş ocağında çalışırken devrilen iş makinesinin operatörü Ömer Bolat hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karaksı mevkisindeki bir taş ocağında meydana geldi. Ömer Bolat’ın kontrolünü kaybettiği iş makinesi devrildi. Aracın altında kalan Bolat, sıkıştı.
Taş ocağındaki diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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