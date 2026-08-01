Tehlikeli yük taşıyan TIR'a ceza

Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve drone ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafiğe çıkan TIR sürücüsü jandarma personelinin dikkatinden kaçmadı.

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