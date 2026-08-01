Tehlikeli yük taşıyan TIR'a ceza
01.08.2026 09:47
Jandarma ekipleri O-53 Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.
Hatay'da otoyol üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atan TIR'a ceza kesildi.
Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve drone ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafiğe çıkan TIR sürücüsü jandarma personelinin dikkatinden kaçmadı.
TIR'ının jandarma personeli tarafından fark edildiği anlar kask kamerasına yansırken, TIR sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.
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