Trafikte yürekler ağza geldi. Fırtına TIR'ın üzerindeki konteyneri devirdi
06.06.2026 09:17
TIR'da güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti.
Hatay'da seyir halindeki TIR'ın üzerindeki konteyner kuvvetli rüzgarın etkisiyle yola savruldu.
Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde korku dolu anlar yaşandı.
Seyir halindeki TIR'da yüklü olan konteyner, kuvvetli fırtınanın etkisiyle uçtu.
Yol kenarına devrilen konteynerin uçtuğu anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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