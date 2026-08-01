Yaya geçidinde ölümlü trafik kazası

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

H.A.'nın (72) kullandığı plakasız motosiklet , yaya geçidinde karşıya geçerken A.A.'nın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.