Yemek kuryesi geldi sandı polise yakalandı
17.11.2025 10:53
Yemek kuryesi gibi kapıyı çalan polis 77 yıl hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı.
Firari suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar sürüyor. Polis ekiplerince; Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan toplam 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 150 bin 980 TL adli para cezası ile aranması bulunan ve bu suçtan 2 yıl 10 ay 4 gündür firar olarak aranan Ö.Z. Edirne'de yakalandı
Yapılan operasyonda polisin kurye kılığına girerek kaskla kapı zilini çaldığı şahsın 'Yemek siparişi getirdim' sözlerine aldanarak yakalandığı görüldü. Yakalanan suçlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
