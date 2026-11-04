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Hatay'da 34 kişi dönerden zehirlendi

04.11.2026 09:47

Hatay'da 34 kişi dönerden zehirlendi
IHA

Hastaların 8’i hastanede tedavi altına alındı.

Yurt Haber Merkezi
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

 

Hastaların 8’i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi. 

 

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı. Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. 

 

Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi. 

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