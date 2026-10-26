Hatay'da banka soygunu girişimi. Camı kırıp içeri girmişler

Hatay 'ın İskenderun ilçesindeki bir bankaya gece saatlerinde gelen şüpheli, camı kırarak içeri girdi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre şüphelinin bankadan hiçbir şey çalamadığı tespit edildi.

İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi.