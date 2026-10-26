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Hatay'da banka soygunu girişimi. Camı kırıp içeri girmişler

26.10.2026 16:14

Hatay'da banka soygunu girişimi. Camı kırıp içeri girmişler
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Hatay'da faaliyet gösteren bir bankanın şubesinde gece saatlerinde hırsızlık girişimi yaşandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir bankaya gece saatlerinde gelen şüpheli, camı kırarak içeri girdi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

 

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. 

 

İlk belirlemelere göre şüphelinin bankadan hiçbir şey çalamadığı tespit edildi.

 

İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi.

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