Hatay'da dehşet anları. İnşaat işçisine yıldırım isabet etti
30.12.2025 15:22
DHA
DHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde üzerine yıldırım düşen işçi ağır yaralandı.
Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki inşaatta TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti.
İşçi ağır yaralanırken çevredekiler ise panikle kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı.