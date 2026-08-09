Hatay'da denizde kaybolan çocuktan acı haber
09.08.2026 15:32
Son Güncelleme: 09.08.2026 16:27
İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edilmişti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.
Hatay'da yüzmek için girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla denizi araştıran ekipler, Himyen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.