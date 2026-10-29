Hatay'da hemzemin geçitte otomobile yük treni çarptı. 2 kişi yaralandı
29.10.2026 16:31
Anadolu Ajansı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü O.B. ile yanında bulunan M.B. ağır yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.