Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Hatay'da hemzemin geçitte otomobile yük treni çarptı. 2 kişi yaralandı

29.10.2026 16:31

Hatay'da hemzemin geçitte otomobile yük treni çarptı. 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada otomobil sürücüsü O.B. ile yanında bulunan M.B. ağır yaralandı.

 

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram