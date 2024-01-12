Hatay'da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, İskenderun Çay Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gerçekleşen evden hırsızlık olayı ve Yıldırımtepe Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi İ.S'yi 9 Ocak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.S.'den 1 adet televizyon, 2 adet hoparlör ve 1 ses sistemi ele geçirildi.



Aynı zamanda, 1 Ocak'ta Meydan Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K., suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B de yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.