Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’nde meydana geldi.

Trafikte ilerleyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Otomobillerin çarpışması sonucunda bir otomobil yan devrildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yararlılar hastaneye götürüldü.

