Hatay'da köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
15.11.2026 11:41
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bekir Sönmez, hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gece ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Sönmez (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı. Sönmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.