Hatay’da mutfak tüpü patladı

Belen ilçesine bağlı Halilbey Mahallesi’nde bir evin mutfak bölümünde, tüpün patlamasından kaynaklanan yangın meydana geldi.



Mutfak tüpünün aniden patlaması, mahalle sakinlerini korkuttu. Tüpün patlamasından korkan ev sakinleri, hemen 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamanın neden olduğu yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı.



Patlamanın olduğu mutfakta, maddi hasar oluştu.