Hatay'da vahşet! Madde bağımlısı baba, üç yaşındaki oğlunu katletti

Hatay 'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, üç yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Olay, dün Yayladağı ilçesine bağlı Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin T., bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz'ı boğarak öldürdü.

“TORUNUM NEREDE” DEDİ, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.

POLİS ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Muhammet Emin T.'nin evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Muhammet Emin T.'yi gözaltına aldı.

Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin T. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.