Hesap fazla gelince otelin sahibini ve oğlunu öldürdü
24.11.2025 12:02
DHA
Van'da fazla hesap geldiği için bir avukat, otel sahibi ve oğlunu öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Van'da bir otelin önünde silahlı saldırı meydana geldi.
Önceki gün gittiği otelin restoranında fazla hesap geldiği gerekçesiyle otel sahibi Nihat Özeler ile tartışıp ayrılan avukat B.K. (35), dün saat 02.30 sıralarında ağabeyi S.K. (37) ile birlikte yeniden otele döndü.
Burada taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada otel sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetti, avukatın ağabeyi S.K. yaralandı. S.K. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan avukat B.K. gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası B.K. tutuklanırken, hayatını kaybeden baba ile oğlu, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.