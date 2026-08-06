Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda yangın
06.08.2026 18:36
Son Güncelleme: 06.08.2026 21:17
Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangına müdahale sürüyor.
Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın çıktı. Alevlere müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü.
Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda yangın çıktı.
Yangın, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Yangın için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının büyüme ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal'dan takviye itfaiye ekipleri arabalı vapurla adaya gönderildi.
Okulda öğrenci bulunmadığı öğrenilirken, yangın 19 araç ve 55 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.