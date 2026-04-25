Heyelan nedeniyle 6 gündür kapalıydı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarındaki Entegre Katı Atık Tesisi, 13 Nisan 2026'da meydana gelen heyelanda zarar gördü. Riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Zeminde derin çatlaklar ve çukurlar oluştu.

Hakkari -Van Kara Yolu, aynı bölgede bir gün sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol belirli saatlerde kontrollü olarak trafiğe açıldı, ancak 19 Nisan 2026'daki yağışların ardından tamamen kapandı.

Hakkari Valiliği, bakım-onarım çalışmalarının ardından kara yolunun bugün hafif araç trafiğine kontrollü olarak açıldığını duyurdu:

“Hakkari-Van kara yolundaki Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında Akçalı-Bağışlı arası alternatif yol, gerekli bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından hafif taşıt trafiğine kontrollü olarak açılmıştır.”

“Bu kapsamda, minibüs, pikap ve binek araçlar için kontrollü geçiş sağlanmakta, ancak mevcut şartlar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir."

Bölgede olası çökme, kayma ve benzeri olumsuzlukların yaşanması halinde trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik akışında yapılacak düzenlemeler ve uyarıların dikkatle takip edilmesi ve yönlendirmelere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."