Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı
08.11.2026 12:09
Son Güncelleme: 08.11.2026 12:39
Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.
Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi.
Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi Arda B.B., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.