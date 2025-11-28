Hırsız evden saç şekillendiricisi çaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ikametten yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızı tespit etti.

Şüpheli Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.