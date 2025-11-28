Hırsız evden saç şekillendiricisi çaldı
28.11.2025 16:39
IHA
Kocaeli'nde evden toplam 300 bin TL değerinde olan ziynet eşyası ve saç şekillendirici çalındı. Hırsız İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ikametten yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızı tespit etti.
Şüpheli Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.