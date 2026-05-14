"Hırsızların hesaba katmadığı bir şey var" dedi, çağrı yaptı. "Gerekirse şikayetçi olmam"

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Fırat Can'a ait motosiklet sokağa gelen iki kişi tarafından çalındı.

Can, hırsızların bilmediği önemli bir detay bulunduğunu belirterek aracın gizli bir bölümünde GPS sistemi bulunduğunu söyledi, telefonun teknik arıza nedeniyle serviste olduğunu, birkaç gün içinde teslim alıp konumu tespit edebileceğini belirtti.

"SUÇ İŞLENMESİNDEN KORKUYORUM"

Motosiklet sahibi Fırat Can, "Sabah motorumu yerinde göremedim. Çok endişelendim çünkü o motosikleti almak için bayağı bir birikim yapmıştık. İnsanların bir şeye sahip olması artık çok zor. Polis merkezine gidip şikayette bulunduk. Şase numarasını ve plakasını verdik." dedi.

Can, motosikletin suçta kullanılmasından korktuğunu belirterek "En büyük korkum motosikletimle bir suç işlenmesi. Hırsızlık ya da daha kötü bir olayda kullanılmasından korkuyorum. Ben o motoru kız kardeşim için almıştım. İşe gidip gelirken kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Hırsızlara da seslenen Fırat Can, şöyle konuştu:

- “Hesaba katmadıkları bir şey var. Motorun gizli bir yerinde GPS var. Telefonum şu an arızalı olduğu için takip edemiyorum ama birkaç güne telefon gelecek. Kendiniz uğraşmayın, motoru aldığınız gibi geri bırakın.

- Gerekirse şikayetçi bile olmam. Görüntülerde iki kişiler. Bir köşeye geçip kendi aralarında konuştular. Sonra gelip motoru götürdüler. Galiba heyecanlı ve korkmuşlardı. Belki de ilk defa yapıyorlardı.”