Hırsızlık şüphelileri jandarmaya ateş açtı
06.06.2026 14:37
Son Güncelleme: 06.06.2026 14:39
Kum çalınırken kullanılan iş makinesi ve kamyon, yediemin otoparkına çekildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekibine ateş açan iki hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki hırsızlık şüphelisi jandarmaya ateş açtı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan Plajı mevkisinde kum hırsızlığına yönelik operasyon düzenledi. Bu sırada suçüstü yakalanan şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken ekiplere ateş açtı.
Kovalamaca sonrası şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kum çalınırken kullanılan iş makinesi ve kamyon, yediemin otoparkına çekildi.
Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu iki şüpheli yakalandı.