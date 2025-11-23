Husumetlisinden şikayetçi olmaya gitti, fenalaşarak öldü

Sungurlu ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen Yusuf Erçorumlu ile F.T. arasında telefonda tartışma çıktı.

Telefonda başlayan gerginliğin ardından Yusuf Erçorumlu ve oğlu, Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine giderek F.T. ve T.B. ile görüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Olay yerinden ayrılan Yusuf Erçorumlu, kavga ettiği şüphelilerden şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.