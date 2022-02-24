Iğdır Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı.

Haberler - Iğdır Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 18:27
Iğdır Haberleri - Anadolu Ajansı,
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içme suyu fiyatlarının düşürülmesi için talimat verdi.
Bunu göre, daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek, yüzde 7 indirim daha uygulandı.
Son indirimle kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldı.
Iğdır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Iğdır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.